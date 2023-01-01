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Николас Никлби
Николас Никлби, 2002: актеры и роли
Nicholas Nickleby
Николас Никлби
2002 / США / Великобритания / Германия / Нидерланды
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Николас Никлби, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дуглас МакГрат
Douglas McGrath
В ролях
Чарли Ханнэм
Charlie Hunnam
Джейми Белл
Jamie Bell
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Том Кортни
Tom Courtenay
Алан Камминг
Alan Cumming
Эдвард Фокс
Edward Fox
Ромола Гарай
Romola Garai
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Барри Хамфриз
Натан Лэйн
Nathan Lane
Хью Митчел
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Миранда Ричардсон
Miranda Richardson
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Кевин МакКидд
Kevin McKidd
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