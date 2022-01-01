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Северная страна
Северная страна, 2005: актеры и роли
North Country
Северная страна
2005 / США
7.3
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12
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Северная страна, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ники Каро
Niki Caro
В ролях
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Элль Петерсон
Томас Кертис
Thomas Curtis
Фрэнсис МакДорманд
Frances McDormand
Шон Бин
Sean Bean
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Джереми Реннер
Jeremy Renner
Ричард Дженкинс
Richard Jenkins
Сисси Спэйсек
Расти Швиммер
Rusty Schwimmer
Линда Имонд
Мишель Монахан
Michelle Monaghan
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Xander Berkeley
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