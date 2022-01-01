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Северная страна Северная страна
Киноафиша Фильмы Северная страна Северная страна, 2005: актеры и роли
North Country Северная страна 2005 / США
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Северная страна, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ники Каро Ники Каро Niki Caro
В ролях
Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Элль Петерсон Томас Кертис Thomas Curtis Фрэнсис МакДорманд Фрэнсис МакДорманд Frances McDormand Шон Бин Шон Бин Sean Bean Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Джереми Реннер Джереми Реннер Jeremy Renner Ричард Дженкинс Ричард Дженкинс Richard Jenkins Сисси Спэйсек Расти Швиммер Rusty Schwimmer Линда Имонд Мишель Монахан Мишель Монахан Michelle Monaghan Ксандер Беркли Ксандер Беркли Xander Berkeley Крис Малки Крис Малки Chris Mulkey
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