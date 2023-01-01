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Что гложет Гилберта Грэйпа?
Что гложет Гилберта Грэйпа?, 1993: актеры и роли
What's Eating Gilbert Grape?
Что гложет Гилберта Грэйпа?
1993 / США
Трейлер
7.6
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Что гложет Гилберта Грэйпа?, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем
Lasse Hallström
В ролях
Джонни Депп
Johnny Depp
Джульетт Льюис
Juliette Lewis
Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Мэри Стинберген
Mary Steenburgen
Дарлин Кэйтс
Лора Харрингтон
Laura Harrington
Сьюзан Лафрэн
Тим Грин
Tim Green
Пенелопи Брэннинг
Джон Си Райли
John C. Reilly
Мэри Кейт Шеллхардт
Mary Kate Schellhardt
Кевин Тиг
Криспин Гловер
Crispin Glover
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