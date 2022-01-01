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Качели
Качели, 2007: актеры и роли
Качели
2007 / Россия
Трейлер
7.4
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Качели, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Антон Сиверс
В ролях
Андрей Мерзликин
Andrey Merzlikin
Мария Миронова
Полина Исаева
Ксения Раппопорт
Kseniya Rappoport
Борис Хвошнянский
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