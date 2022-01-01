Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Нэнси Дрю
Нэнси Дрю, 2007: актеры и роли
Nancy Drew
Нэнси Дрю
2007 / США
7.3
Оцените
14
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Нэнси Дрю, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Флеминг
Andrew Fleming
В ролях
Эмма Робертс
Emma Roberts
Джош Флиттер
Josh Flitter
Макс Тьерье
Рэйчел Ли Кук
Rachael Leigh Cook
Тейт Донован
Tate Donovan
Барри Бостуик
Эми Брюкнер
Кей Панабэйкер
Kay Panabaker
Лора Харринг
Laura Harring
Даниэлла Моне
Daniella Monet
Келли Витц
Адам Голдберг
Adam Goldberg
Кэролайн Аарон
Caroline Aaron
Маршалл Белл
Marshall Bell
Пэт Кэрролл
Pat Carroll
Адам Кларк
Adam Clarke
Вито Д'
Амбросио
Элисса Давалос
Elyssa Davalos
Дэвид Доути
David Dowty
Крэйг Джеллис
Эдди Джемисон
Eddie Jemison
Крис Кэттэн
Chris Kattan
Эмми Лэйбурн
Дэйна Ли
Моника Паркер
Monica Parker
Линдси Слоун
Брюс Уиллис
Bruce Willis
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты