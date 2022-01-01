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Пианино Пианино
Киноафиша Фильмы Пианино Пианино, 1993: актеры и роли
The Piano Пианино 1993 / Австралия / Новая Зеландия / Франция
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Пианино, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейн Кэмпион Джейн Кэмпион Jane Campion
В ролях
Холли Хантер Холли Хантер Holly Hunter Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Харви Кейтель Харви Кейтель Harvey Keitel Анна Пакуин Анна Пакуин Anna Paquin
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