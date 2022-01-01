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Пианино
Пианино, 1993: актеры и роли
The Piano
Пианино
1993 / Австралия / Новая Зеландия / Франция
7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Пианино, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джейн Кэмпион
Jane Campion
В ролях
Холли Хантер
Holly Hunter
Сэм Нил
Sam Neill
Харви Кейтель
Harvey Keitel
Анна Пакуин
Anna Paquin
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