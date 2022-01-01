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Игла, 1988: актеры и роли
Игла
1988 / СССР
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Игла, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рашид Нугманов
В ролях
Айхан Чатаева
Ajkhan Chatayeva
Александр Баширов
Архимед Искаков
Arkhimed Iskakov
Виктор Цой
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