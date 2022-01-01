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Киноафиша Фильмы Игла Игла, 1988: актеры и роли
Игла 1988 / СССР
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Игла, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рашид Нугманов
В ролях
Айхан Чатаева Ajkhan Chatayeva Александр Баширов Александр Баширов Архимед Искаков Arkhimed Iskakov Виктор Цой Виктор Цой Владимир Даниленко Григорий Эпштейн Grigori Epstein Марина Смирнова Marina Smirnova Петр Мамонов Петр Мамонов
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