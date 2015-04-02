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Империя волков
Киноафиша Фильмы Империя волков Отзывы о фильме «Империя волков»
Empire des loups, L' Империя волков 2005 / Франция
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Империя волков»

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Есть в современной французской литературе целая генерация писателей, продуцирующая предельно жесткие и сюжетно изощренные патологоанатомические шизопараноидальные истории (см. романы Жана-Кристофа Гранже («Багровые реки»), Жана-Юга Оппеля («Шесть»), Мориса Дантека («Красная сирена») и др., а также их экранизации). Каждый второй персонаж этих историй страдает по меньшей мере клинически-маниакальным расстройством/распадом личности, непременная амнезия перекрывается магическими ритуалами и…

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Scarface 2 апреля 2015, 12:51
Надеюсь будет не так тупо как вторые Багровые реки <fuhjdst htrb✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lilo 2 апреля 2015, 12:51
Испортили отличный роман!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Анна 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 05/08/2005 - 22:45:52


ИМХО - это калька английского IMHO = In My Humble Opinion, что означает - по моему скромному мнению.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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