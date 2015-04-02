Есть в современной французской литературе целая генерация писателей, продуцирующая предельно жесткие и сюжетно изощренные патологоанатомические шизопараноидальные истории (см. романы Жана-Кристофа Гранже («Багровые реки»), Жана-Юга Оппеля («Шесть»), Мориса Дантека («Красная сирена») и др., а также их экранизации). Каждый второй персонаж этих историй страдает по меньшей мере клинически-маниакальным расстройством/распадом личности, непременная амнезия перекрывается магическими ритуалами и…
ИМХО - это калька английского IMHO = In My Humble Opinion, что означает - по моему скромному мнению.
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