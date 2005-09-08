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Мужской сезон. Бархатная революция
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Мужской сезон. Бархатная революция, 2005

2005 / Россия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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О фильме
Фильм, действие которого происходит в обоих полушариях земного шара при участии президентов, боссов наркокартелей, агентов госбезопасности и могущественных секретных организаций, начинается с шокирующей, но вполне домашней разборки. Рядовой наркобарон при помощи клюшки для гольфа воспитывает своего подручного, вся вина которого заключается в том, что его мобильный телефон изъял, причем незаконно, один не в меру трудолюбивый агент госбезопасности. Осознавая несоизмеримость наказания и степени своей вины, изуродованный гангстер первым из героев фильма задается вопросом: что мы знаем о мире, в котором живем? Но поразмышлять об этом ему уже не придется. Искать ответ на этот вопрос невольно придется тому самому агенту, который покусился на чужую собственность, не особенно задумываясь о том, что мобильный телефон может быть опасней атомной бомбы. Скорость последующих событий не уступает их увлекательности. Шифры, разгадки, преследования, новые трупы... Тайна нешуточная: раскрытие ее порушит все представления современного человека о том, для чего может делаться международная политика.
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 8 сентября 2005
Премьера в мире 8 сентября 2005
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Олег Степченко
Олег Степченко
В ролях
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Алексей Петрухин
Алексей Петрухин
Александр Карпов
Александр Карпов
Игорь Кашинцев
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мужской сезон. Бархатная революция 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Фильм про пропаганду наркозависимости - это круто, надо пойтиЦитата (Comon, 09/09/2005 - 13:16:34):конец фильма просто добил: минуты три просто… Читать дальше…
Влад 2 апреля 2015, 12:51
Первые пять минут идут титры, дальше М. Медсен еще 3 мин.
Если человек засыпает на 5 мин....!! Я не знаю. Этот фильм, это визуальная агрессия,… Читать дальше…
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