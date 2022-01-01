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Монотонность
Монотонность, 2007: актеры и роли
Monotonija
Монотонность
2007 / Латвия
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Персоны
Монотонность, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Юрис Поскус
В ролях
Ивета Поле
Варис Пинкис
Мадара Мелберга
Артусс Кайминс
Андрис Стродс
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