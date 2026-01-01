Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала

Фанаты спорят до сих пор: почему варги в «Хоббите» и «Властелине колец» словно из разных миров

Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки

Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера

Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить

Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью

Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

3,1 млн просмотров за неделю: новый триллер Netflix обогнал «Поезд в Пусан» по накалу — но в нем нет ни одного зомби