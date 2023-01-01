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Мой домашний динозавр
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The Water Horse: Legend of the Deep
Мой домашний динозавр
2007 / США
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7.4
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30
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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