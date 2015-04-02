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Мой домашний динозавр Мой домашний динозавр
Киноафиша Фильмы Мой домашний динозавр Отзывы о фильме «Мой домашний динозавр»
The Water Horse: Legend of the Deep Мой домашний динозавр 2007 / США
7.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Мой домашний динозавр»

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Нэт 2 апреля 2015, 12:51
Мне и дочери (8 лет)понравилось.Она,хоть ,и взгрустнула в некоторых местах.но в восторге от фильма.А динозавр выжил и остался добрым.Хотя добрым оставаться было тяжело..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
нора 2 апреля 2015, 12:51
✊ н✊ ✊ ✊ 😓 вот и весь фильм 1 из пяти✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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