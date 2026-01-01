Юноша с пытливым умом и неукротимой фантазией по имени Марко отправляется в путешествие из Венеции в далекую Азию. Он мечтает своими глазами увидеть страны таинственного Востока. Мореплавателя ожидают фантастические приключения. Ему предстоит сразиться со свирепыми воинами, выдержать спор со злым селянином, перехитрить шпионов-монахов, подружиться с добрым тушканчиком, предстать перед могущественным императором и влюбиться в его прекрасную дочь.
А когда юноша вернется на родину, он запишет свои красочные истории о путешествиях. Потомки назовут эти воспоминания «Книгой Марко Поло».