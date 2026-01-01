Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Долина улыбок» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Марко Поло

Марко Поло

, 2008
Marko Polo
США / анимация / 18+

О фильме

Юноша с пытливым умом и неукротимой фантазией по имени Марко отправляется в путешествие из Венеции в далекую Азию. Он мечтает своими глазами увидеть страны таинственного Востока. Мореплавателя ожидают фантастические приключения. Ему предстоит сразиться со свирепыми воинами, выдержать спор со злым селянином, перехитрить шпионов-монахов, подружиться с добрым тушканчиком, предстать перед могущественным императором и влюбиться в его прекрасную дочь. А когда юноша вернется на родину, он запишет свои красочные истории о путешествиях. Потомки назовут эти воспоминания «Книгой Марко Поло».

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2008

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Тест на внимательность, который проваливают 9 из 10: найдите лишнюю цифру за 5 секунд
Кетчуп и майонез больше не смешиваю: беру йогурт и за минуту делаю шикарный соус для шашлыка
Можно ли держать микроволновку включенной в сеть 24/7? Три причины пойти и выдернуть вилку прямо сейчас
Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
Отличите Брагина от Семенова, а «Шефа» от «Пса»? Тогда точно пройдете сложный тест по главным хитам канала НТВ
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше