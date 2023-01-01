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Книга джунглей
Книга джунглей, 1967: актеры и роли
The Jungle Book
Книга джунглей
1967 / США
7.3
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Книга джунглей, 1967: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Вольфганг Райтерман
Wolfgang Reitherman
В ролях
Олег Анофриев
Алексей Булдаков
Валерий Гаркалин
Эммануил Виторган
Emmanuil Vitorgan
Юрий Яковлев
Дмитрий Назаров
квартет «Доктор Ватсон»
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