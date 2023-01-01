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Книга джунглей Книга джунглей
Киноафиша Фильмы Книга джунглей Книга джунглей, 1967: актеры и роли
The Jungle Book Книга джунглей 1967 / США
7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Книга джунглей, 1967: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Вольфганг Райтерман Wolfgang Reitherman
В ролях
Олег Анофриев Олег Анофриев Алексей Булдаков Алексей Булдаков Валерий Гаркалин Валерий Гаркалин Эммануил Виторган Эммануил Виторган Emmanuil Vitorgan Юрий Яковлев Юрий Яковлев Дмитрий Назаров Дмитрий Назаров квартет «Доктор Ватсон»
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