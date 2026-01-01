Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Жестокая игра
Награды и номинации фильма Жестокая игра
Награды и номинации фильма Жестокая игра 1992
Оскар 1993
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучший фильм (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Best Direction
Номинант
