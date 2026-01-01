Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Жестокая игра 1992

Оскар 1993 Оскар 1993
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучший фильм (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Best Direction
Номинант
