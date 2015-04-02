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Хроники Нарнии: Принц Каспиан Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Киноафиша Фильмы Хроники Нарнии: Принц Каспиан Отзывы о фильме «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian Хроники Нарнии: Принц Каспиан 2008 / Великобритания / США
7.6 Оцените
105 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Благодаря истории принца Каспиана мы все теперь ясно и отчетливо понимаем, в чем состояла главная ошибка принца Гамлета, послужившего наследнику нарнийского престола ближайшим литературным образцом. Подобно Гамлету-младшему, ставшему жертвой интриг дяди-узурпатора, который убил Гамлета-старшего, пока тот спал, – Каспиан-младший вынужден спасаться от козней точно такого же дяди, каковой при точно таких же обстоятельствах втихомолку расправился с Каспианом-старшим; однако в отличие от принца…

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Lelek 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю,лично мне первый фильм очень понравился(пересматривала несколько раз)😂 !- С удовольствием пойду на второй,надеюсь,эмоций будет не меньше!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tonski 2 апреля 2015, 12:51
Фильм , что говорить , никакой. Не плохой , но из этого не следует что хороший.

С книгой и оригинальным сюжетом ознакомится не имею возможности , по этому возникают вопросы по поводу дыр в сюжете, может сможите объяснить?



1. ЕСЛИ В КОНЦЕ 1 ЧАСТИ ГЕРОИ , УЖЕ БУДУЧИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ВПОЛНЕ ВЗРОСЛЫМИ ЛЮДЬМИ , ВЕРНУЛИСЬ В ПРОШЛОЕ В СВОИ ДЕТСКИЕ ТЕЛА , ЗНАЧИТ В СОЗНАНИИ ОНИ ТАК И ОСТАЛИСЬ 20 - 25 ЛЕТНИМИ ??? ТОГДА ДЕТСКИЕ ПОСТУПКИ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ НУ НИКАК НЕ ОПРАВДАТЬ.



2.Что за бред? Каспиан , взрощенный людьми и особо никакой ненависти к ним не испытывавший ( кроме как к главному злодею) имеющий , очевидно , в замке много друзей и военных товарищей , за несколько часов встал на сторону бобров и вместе с ними пошел вырезать спящую охрану???? 0_о Да и как он расчитывал удержать власть в гигантской стране со зверинцем в 200 - 300 голов?

3.Ок. Спишим это на невменяемость сценаристов и главного героя , но в самом начале фильма , едва появившись в Нарнийском мире , губастая девчонка заметив двух нормально выглядевшых охраников и гопарского вида гнома , предпочла поставить хэдшот человеку? 0_о



4. Еще одна диллемка , откуда такая ненависть у главных героев к обыкновенным людям??? ОТКУДА?? Они рубят людей направо и налево. ЗА что? 0_о



5. Еще меня поразила такая добродушная оправданность всех убийств в фильме. Вот стоял часовой , или просто проходил чел в доспехах , и тут на него запрыгивает барсук и перегрызает ему глотку. Я в а.... Крысы убивают ледей. Гномы срубают людям бошки.

ВЕСЬ ФИЛЬМ Я БЫЛ НА СТОРОНЕ ЛЮДЕЙ. ЧЕСТНО.

6. Как то быстро помирились Нарнийцы и люди. Уничтожив почти всю армию людей , зверью было встречено цветами и с праздником. Представьте скока вдов и сирот осталось??

7. И в конце фильма выясняется что в принципе , если б лев пришел сразу , то никто бы не умер. Nice =)

Занавес
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Crazzzy Elfff 2 апреля 2015, 12:51
Фильм мне нравится (красивый, чудесная природа, прекрасные актеры и диалоги) , а вот сама сказка...

Идея в ней ужасная, по-моему, и вредная. Герои проявили все самое лучшее в себе, но проиграли, несмотря на подвиги... Так как НАДЕЯТЬСЯ НА СЕБЯ - ГОРДЫНЯ. И надо позвать "Доброго и сильного Аслана", который зная, что умирают в дурацкой по большому счету войне тысячи живых существ с обеих сторон, тем не менее ждет, чтобы его ПОПРОСИЛИ о помощи... И его больше всего волнует"верит ли в него маленький друг и остальные"... ✊ И сколько их погибло в замке. И лев знал и ждал, чтобы его попросили...



Детям через сказку вдалбливают в голову, что всегда надо ПРОСИТЬ более сильного, а все собственные усилия бесполезны. И если взрослые понимают, что это не так, то ребенок перед этой ущербной моралью, обернутую в красивую обертку беззащитен.

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nasty 2 апреля 2015, 12:51
Супер мега пупер фильм !!!!!!!!!!Всем смотреть!!!!!!!!!!!!!!!!!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0000000 2 апреля 2015, 12:51
Мне пондравилось ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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