Наша рецензия

Благодаря истории принца Каспиана мы все теперь ясно и отчетливо понимаем, в чем состояла главная ошибка принца Гамлета, послужившего наследнику нарнийского престола ближайшим литературным образцом. Подобно Гамлету-младшему, ставшему жертвой интриг дяди-узурпатора, который убил Гамлета-старшего, пока тот спал, – Каспиан-младший вынужден спасаться от козней точно такого же дяди, каковой при точно таких же обстоятельствах втихомолку расправился с Каспианом-старшим; однако в отличие от принца…