Киноафиша Фильмы Хроники Нарнии: Принц Каспиан Награды и номинации фильма Хроники Нарнии: Принц Каспиан

Награды и номинации фильма Хроники Нарнии: Принц Каспиан 2008

MTV Movie & TV Awards 2009 MTV Movie & TV Awards 2009
Breakthrough Performance Male
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008 MTV Movie & TV Awards 2008
Best Summer Movie So Far
Номинант
