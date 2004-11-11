Отзывы о фильме
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“В своей жизни я плакал лишь трижды:
когда они пристрелили Джека Ручини,
когда у меня родился сын и когда
я уронил жареное куриное крылышко в
озеро Онтарио”
Аль Капоне.
Оскар Брошнин– мужчина в полном расцвете сил. Более 20 лет он работает на самого могущественного гангстера города Вены, крестного отца мафии - Константина.
Будучи достаточно известным вором, в свободное время Оскар еще и увлеченный гурман.
Оскар мечтает покончить с мафиозной жизнью, открыть свой собственный ресторан и заняться, наконец, любимым делом – приготовлением еды.
|11 ноября 2004
|Австрия
|28 апреля 2005
|Германия