“В своей жизни я плакал лишь трижды:

когда они пристрелили Джека Ручини,

когда у меня родился сын и когда

я уронил жареное куриное крылышко в

озеро Онтарио”

Аль Капоне.



Оскар Брошнин– мужчина в полном расцвете сил. Более 20 лет он работает на самого могущественного гангстера города Вены, крестного отца мафии - Константина.

Будучи достаточно известным вором, в свободное время Оскар еще и увлеченный гурман.

Оскар мечтает покончить с мафиозной жизнью, открыть свой собственный ресторан и заняться, наконец, любимым делом – приготовлением еды.



