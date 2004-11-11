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Постер фильма Повар-Вор
6.4
Киноафиша Фильмы Повар-Вор
6.4

Повар-Вор

, 2004
The C(r)ook
Германия, Австрия / комедия / 18+
Постер фильма Повар-Вор
6.4

О фильме

“В своей жизни я плакал лишь трижды:
когда они пристрелили Джека Ручини,
когда у меня родился сын и когда
я уронил жареное куриное крылышко в
озеро Онтарио”
Аль Капоне.


Оскар Брошнин– мужчина в полном расцвете сил. Более 20 лет он работает на самого могущественного гангстера города Вены, крестного отца мафии - Константина.
Будучи достаточно известным вором, в свободное время Оскар еще и увлеченный гурман.
Оскар мечтает покончить с мафиозной жизнью, открыть свой собственный ресторан и заняться, наконец, любимым делом – приготовлением еды.

 

В ролях

Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Valentin
Коринна Харфух
Maria
Надежда Бренник
Diana
Роланд Дюрингер
Belmondo
Хенри Хюбхен
Хенри Хюбхен
Oskar
Йозеф Хадер
Nowak
Паулюс Манкер
Паулюс Манкер
Leo
Карлхайнц Хакль
Konstantin
Vincent Klink
Paul
Georg Veitl
Klein
Режиссер Пепе Данкварт
Сценарист Крис Краус, Майк Майзен, Мартин Даниэль, Пепе Данкварт
Композитор Walter W. Cikan, Marnix Veenenbos
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Австрия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 11 ноября 2004
Дата выхода
11 ноября 2004 Австрия
28 апреля 2005 Германия
Сборы в мире $584 598
Производство Dor Film Produktionsgesellschaft, Dor Film-West Produktionsgesellschaft, Frames Filmproduktion
Другие названия
C(r)ook, Basta - Rotwein oder Totsein, Basta. Rotwein oder Totsein, Il truffatore - The C(r)ook, Les truands cuisinent, Повар-вор

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 декабря 2023

Отзывы о фильме

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