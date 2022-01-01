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Пиджак
Киноафиша Фильмы Пиджак Пиджак, 2005: актеры и роли
The Jacket Пиджак 2005 / США / Германия
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Пиджак, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мэйбери Джон Мэйбери John Maybury
В ролях
Эдриан Броуди Эдриан Броуди Adrien Brody Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Крис Кристофферсон Крис Кристофферсон Kris Kristofferson Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh Келли Линч Kelly Lynch Брэд Ренфро Брэд Ренфро Brad Renfro Дэниел Крэйг Дэниел Крэйг Daniel Craig Джейсон Льюис Джейсон Льюис Jason Lewis Стивен Макинтош Стивен Макинтош Steven Mackintosh
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