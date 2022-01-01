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Пиджак
Пиджак, 2005: актеры и роли
The Jacket
Пиджак
2005 / США / Германия
7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Пиджак, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мэйбери
John Maybury
В ролях
Эдриан Броуди
Adrien Brody
Кира Найтли
Keira Knightley
Крис Кристофферсон
Kris Kristofferson
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Келли Линч
Kelly Lynch
Брэд Ренфро
Brad Renfro
Дэниел Крэйг
Daniel Craig
Джейсон Льюис
Jason Lewis
Стивен Макинтош
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