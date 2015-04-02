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Американское кинематографическое сознание отличается известной последовательностью: если через туннель, скрывающийся за ящиком бумагохранилища, любой желающий может проникнуть в сознание Джона Малковича, то вполне логично предположить, что в камере хранения трупов бывшей покойницкой может скрываться психофизический туннель для контакта пациентов желтого дома образца 1992 года с жителями окрестных мест образца 2007 года. Фильм «Пиджак», собственно, и посвящен особенностям подобной логики. Вообще…