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Пиджак
Киноафиша Фильмы Пиджак Отзывы о фильме «Пиджак»
The Jacket Пиджак 2005 / США / Германия
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Пиджак»

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Американское кинематографическое сознание отличается известной последовательностью: если через туннель, скрывающийся за ящиком бумагохранилища, любой желающий может проникнуть в сознание Джона Малковича, то вполне логично предположить, что в камере хранения трупов бывшей покойницкой может скрываться психофизический туннель для контакта пациентов желтого дома образца 1992 года с жителями окрестных мест образца 2007 года. Фильм «Пиджак», собственно, и посвящен особенностям подобной логики. Вообще…

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Саша 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение DD от 13/05/2005 - 17:11:45


Пиджак - так врачи-психиатры между собой "ласково" называют смирительную рубашку
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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