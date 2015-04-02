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Великолепная четверка
Отзывы о фильме «Великолепная четверка»
Dalton, Les
Великолепная четверка
2004 / Франция / Германия / Испания
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.2
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Кирилл
2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто Кретинский, ужас такой галяк!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Рита
2 апреля 2015, 12:51
Самый дурацкий фильм,который когда-либо видела!На середине ушла,смотреть невозможно.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Рита
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Sanchez, 08/05/2005 - 23:39:23):
Вы, Рита, не смотрели "Дети шпионов"
Вот это точно - супертупость...
В "детях шпионов"хоть сюжет понятен,а в этом вообще ничего!
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Рита
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Sanchez, 12/05/2005 - 22:59:40):
Там еще и сюжет был?
Ну,возможно,если бы я посмотрела "дети шпионов"сейчас,тоже бы уснула,так как смотрела его лет в восемь!А то что Вы-молодой человек,я догадалась.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Катерина
2 апреля 2015, 12:51
Более тупового дурацкого фильма я не припомню.Моему сыну 7лет понравилось ,ноя вынесла эту пытку с трудом
2 апреля 2015, 12:51
0
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Вот это точно - супертупость...
В "детях шпионов"хоть сюжет понятен,а в этом вообще ничего!✊
Ну,возможно,если бы я посмотрела "дети шпионов"сейчас,тоже бы уснула,так как смотрела его лет в восемь!А то что Вы-молодой человек,я догадалась.✊
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