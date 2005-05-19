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Манга
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Манга, 2005

2005 / Россия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Однажды Киви, романтическому молодому человеку с криминальными наклонностями, показалось, что он влюбился. Он увидел ее в окно – девушка смотрела прямо на него с огромного рекламного щита.

Однажды Алику, интеллигентному человеку средних лет, показалось, что он должен спасти юную девушку, ставшую жертвой каких-то загадочных обстоятельств. Он встретился с ней на улице – остановил машину на перекрестке и она, совершенно неожиданно плюхнулась на переднее сиденье.

Однажды Алиса, модель с плаката и девушка с перекрестка, валялась на диване и смотрела японский мультфильм. Она случайно заснула, а когда проснулась, то сон и реальность смешались у нее в голове – ей стало казаться, что она сама невольно стала персонажем какого-то мрачного аниме.

В дальнейшем, герои фильма на собственном опыте убеждаются в том, что жизнь далеко не всегда оказывается такой, какой кажется на первый взгляд.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 25 июня 2005
Премьера в мире 19 мая 2005
Прокатчик Каскад
Режиссер
Петр Хазизов
В ролях
Василиса Петина
Ярослав Жалнин
Ярослав Жалнин
Филипп Осадчук
Петр Хазизов
Татьяна Столярова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Манга 1 постер
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