Манга, 2005

Однажды Киви, романтическому молодому человеку с криминальными наклонностями, показалось, что он влюбился. Он увидел ее в окно – девушка смотрела прямо на него с огромного рекламного щита.

Однажды Алику, интеллигентному человеку средних лет, показалось, что он должен спасти юную девушку, ставшую жертвой каких-то загадочных обстоятельств. Он встретился с ней на улице – остановил машину на перекрестке и она, совершенно неожиданно плюхнулась на переднее сиденье.

Однажды Алиса, модель с плаката и девушка с перекрестка, валялась на диване и смотрела японский мультфильм. Она случайно заснула, а когда проснулась, то сон и реальность смешались у нее в голове – ей стало казаться, что она сама невольно стала персонажем какого-то мрачного аниме.

В дальнейшем, герои фильма на собственном опыте убеждаются в том, что жизнь далеко не всегда оказывается такой, какой кажется на первый взгляд.