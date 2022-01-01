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Человек-Слон
Человек-Слон, 1980: актеры и роли
The Elephant Man
Человек-Слон
1980 / США / Великобритания
Трейлер
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Человек-Слон, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Линч
David Lynch
В ролях
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Джон Херт
John Hurt
Энн Бэнкрофт
Anne Bancroft
Джон Гилгуд
John Gielgud
Уэнди Хиллер
Wendy Hiller
Фредди Джонс
Freddie Jones
Майкл Элфик
Michael Elphick
Ханна Гордон
Hannah Gordon
Хелен Райан
Helen Ryan
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