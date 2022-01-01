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Человек-Слон Человек-Слон
Киноафиша Фильмы Человек-Слон Человек-Слон, 1980: актеры и роли
The Elephant Man Человек-Слон 1980 / США / Великобритания
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Человек-Слон, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Линч Дэвид Линч David Lynch
В ролях
Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Джон Херт Джон Херт John Hurt Энн Бэнкрофт Anne Bancroft Джон Гилгуд Джон Гилгуд John Gielgud Уэнди Хиллер Wendy Hiller Фредди Джонс Freddie Jones Майкл Элфик Michael Elphick Ханна Гордон Ханна Гордон Hannah Gordon Хелен Райан Helen Ryan
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