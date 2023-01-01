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Че Гевара: Дневник мотоциклиста
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Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
2004 / Аргентина / Куба / США / Германия / Мексика / Великобритания / Чили / Перу / Франция
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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