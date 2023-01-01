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Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Че Гевара: Дневник мотоциклиста, 2004: актеры и роли
Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
2004 / Аргентина / Куба / США / Германия / Мексика / Великобритания / Чили / Перу / Франция
6.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Че Гевара: Дневник мотоциклиста, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Саллес
Walter Salles
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Gael García Bernal
Родриго Де ла Серна
Rodrigo De la Serna
Мерседес Моран
Mercedes Morán
Лукас Оро
Lucas Oro
Марина Глезер
Marina Glezer
София Бертолотто
Рикардо Диас Мурелль
Жан Пьер Ноер
Jean Pierre Noher
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