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Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Киноафиша Фильмы Че Гевара: Дневник мотоциклиста Че Гевара: Дневник мотоциклиста, 2004: актеры и роли
Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries Че Гевара: Дневник мотоциклиста 2004 / Аргентина / Куба / США / Германия / Мексика / Великобритания / Чили / Перу / Франция
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Че Гевара: Дневник мотоциклиста, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Саллес Уолтер Саллес Walter Salles
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь Гаэль Гарсия Берналь Gael García Bernal Родриго Де ла Серна Родриго Де ла Серна Rodrigo De la Serna Мерседес Моран Мерседес Моран Mercedes Morán Лукас Оро Lucas Oro Марина Глезер Marina Glezer София Бертолотто Рикардо Диас Мурелль Жан Пьер Ноер Жан Пьер Ноер Jean Pierre Noher
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