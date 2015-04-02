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Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Отзывы о фильме «Че Гевара: Дневник мотоциклиста»
Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
2004 / Аргентина / Куба / США / Германия / Мексика / Великобритания / Чили / Перу / Франция
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
Согласен. Кто не знает, кто такой Че, лучше на "Месть ситхов" сходить - там зрелищности больше. :-)
2 апреля 2015, 12:51
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел. Впечатления приятные, конечно. Но, пожалуй, для тех, кто о Че слыхом не слыхивал, фильм малоинформативный. Надеюсь, этот фильм не последний о, если и не самом, то все-таки очень человечном человеке. :-)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (cool?, 24/05/2005 - 03:40:22):
А ты думаешь есть такие люди, которые не слышали о Че? Сомневаюсь...
Судя по последним соцопросам, есть люди, которые и о Ленине не слышали. ;-)
2 апреля 2015, 12:51
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РБ
2 апреля 2015, 12:51
Надо отметить, что выход фильма на наши экраны, боливийцы отметили свержением президента. Че порадовался бы, наверное. :-)
2 апреля 2015, 12:51
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 21/06/2005 - 11:20:30):
У него, собственно, заслуг-то и не было. Он больше горя принес Лат.Америке, чем добра.
Конечно, после любой революции остается немало людей, недовольных лишением их привольной и сладкой жизни, но для многих миллионов для которых революция стала путем просто к _человеческой_ жизни - Че всегда будет героем, хотя он и просто человек, а не марсианин или робот из будущего. Среди тех, кому повезло ухватить кусочек пирога, декабристов мало, руки больше к себе, чем от себя гребут. Для них, конечно, Че - просто бандит, смутьян, вот даже провокатор оказался. :-) Так, наверное, волк, пострадавший от пастуха, назовет ягненка.
В общем, ничего странного, что в классовом обществе герой для одних, является подонком для других. Но тех, для кого Че - герой, гораздо больше, гг. :-)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
что там на Кубе произошло. Есть очень добротная книжка
Николай Леонов :: Фидель Кастро. Политическая биография
Узнаете много нового и интересного.
В тырнете можно найти здесь, например.
2 апреля 2015, 12:51
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
хттп://bookz.ru/?band=913&id=MEMUARY/ZHZL/kastro
Здесь, в смысле.
2 апреля 2015, 12:51
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (nyar, 25/06/2005 - 22:31:54):
... ну если забраться в глубинку, можно и таких найти, наверно...
но это конечно при условии, что мерзкий капетализм не добрался до них...)
Батюшки! А что там у них было, если не капитализм?! Потому и революцию сделали.
2 апреля 2015, 12:51
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
из обсуждения вреда взаимной радикализации. Извиняюсь за объем.
"Далеко не все знают историю про то, как Фидель Кастро Рус стал коммунистом. Сами коммунисты эту историю не любят, потому что Фидель стал коммунистом вовсе не добровольно, а скорее вынужденно. Их противники (прежде всего США) данную историю замалчивают по другим причинам - они понимают, что это была их огромная ошибка, обошедшаяся им очень дорого.
В 1957 году, когда Фидель начинал свою вооруженную борьбу, программа "Движения 26 июля" была весьма умеренной. Планировалось отстранить от власти военную диктатуру и провести либеральную аграрную реформу по образцу Мексики. На частную собственность никто не покушался и никаких других коммунистических лозунгов не выдвигал. После победы революции в 1959 году первый шаг к радикализации сделали США: в 1960 году они отказались от квоты - традиционных закупок кубинского сахара по цене выше рыночной. В ответ была подготовлена национализация сахарных плантаций. В ответ США перестали выдавать кредиты. В ответ Куба закупила нефть в СССР. В ответ принадлежащие США предприятия на Кубе отказались ее перерабатывать. В ответ эти предприятия были национализированы. В ответ энергетическая отрасль (тоже принадлежавшая США) отказалась снижать тарифы. В ответ Фидель национализировал энергетику... И так далее, шаг за шагом. Уже через полгода дошло до военного конфликта.
Итак, в 1959 году, сразу после победы революции отношения Кубы с США были очень даже неплохими, а коммунисты являлись на Кубе лишь одной из незначительных оппозиционных партий. А уже в 1962 году там стояли советские ядерные ракеты, а Фидель публично назвал себя коммунистом. И эта стремительная радикализация произошла исключительно из-за непримиримой позиции США."
2 апреля 2015, 12:51
0
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
Неча на зеркало пенять, коль рожа крива. Если хочешь быть свободным - надо быть сильным. История с Ираком показывает, что политика умиротворения агрессора-США к желаемым результатам не приводит. Эти ребята понимают только силу, что им во время Карибского кризиса и продемонстрировали. Если же хочется жить лакеем и проституткой - никакой силы не требуется. Тем не менее, следует уважать выбор любого народа, кем ему быть. Куба такой выбор сделала.
Цитата (peacefrog, 06/07/2005 - 18:49:05):
Сейчас он уже герой ДЛЯ ВСЕХ.
Лучший герой - мёртвый герой.
Отучаемся говорить за всех ;=)
2 апреля 2015, 12:51
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Нина, 07/07/2005 - 11:47:08):
Давайте обсуждать фильм. Историю Кубы просьба обсуждать во флейме "Обо всем".
Но в таком случае обсуждение фильма сведется к тому, соответствует ли вырисованный в фильме образ рисунку на футболке. :-) Если бы этот мотоциклист не стал впоследствии комманданте Че, историю Кубы мы бы здесь не обсуждали, равно как и сам фильм не смотрели бы. :-) Фильмы такого рода и интересны, имхо, только потому, что хочется увидеть - есть ли признаки будущей величественности великих людей на заре их жизни и деятельности, и как становятся великими. Впрочем, мы с Писфрогом вроде уже обсудили кто как видит этот образ, согласен больше в историю не вдаваться. :-)
2 апреля 2015, 12:51
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Судя по последним соцопросам, есть люди, которые и о Ленине не слышали. ;-)
Конечно, после любой революции остается немало людей, недовольных лишением их привольной и сладкой жизни, но для многих миллионов для которых революция стала путем просто к _человеческой_ жизни - Че всегда будет героем, хотя он и просто человек, а не марсианин или робот из будущего. Среди тех, кому повезло ухватить кусочек пирога, декабристов мало, руки больше к себе, чем от себя гребут. Для них, конечно, Че - просто бандит, смутьян, вот даже провокатор оказался. :-) Так, наверное, волк, пострадавший от пастуха, назовет ягненка.
В общем, ничего странного, что в классовом обществе герой для одних, является подонком для других. Но тех, для кого Че - герой, гораздо больше, гг. :-)
Николай Леонов :: Фидель Кастро. Политическая биография
Узнаете много нового и интересного.
В тырнете можно найти здесь, например.
Здесь, в смысле.
но это конечно при условии, что мерзкий капетализм не добрался до них...)
Батюшки! А что там у них было, если не капитализм?! Потому и революцию сделали.
"Далеко не все знают историю про то, как Фидель Кастро Рус стал коммунистом. Сами коммунисты эту историю не любят, потому что Фидель стал коммунистом вовсе не добровольно, а скорее вынужденно. Их противники (прежде всего США) данную историю замалчивают по другим причинам - они понимают, что это была их огромная ошибка, обошедшаяся им очень дорого.
В 1957 году, когда Фидель начинал свою вооруженную борьбу, программа "Движения 26 июля" была весьма умеренной. Планировалось отстранить от власти военную диктатуру и провести либеральную аграрную реформу по образцу Мексики. На частную собственность никто не покушался и никаких других коммунистических лозунгов не выдвигал. После победы революции в 1959 году первый шаг к радикализации сделали США: в 1960 году они отказались от квоты - традиционных закупок кубинского сахара по цене выше рыночной. В ответ была подготовлена национализация сахарных плантаций. В ответ США перестали выдавать кредиты. В ответ Куба закупила нефть в СССР. В ответ принадлежащие США предприятия на Кубе отказались ее перерабатывать. В ответ эти предприятия были национализированы. В ответ энергетическая отрасль (тоже принадлежавшая США) отказалась снижать тарифы. В ответ Фидель национализировал энергетику... И так далее, шаг за шагом. Уже через полгода дошло до военного конфликта.
Итак, в 1959 году, сразу после победы революции отношения Кубы с США были очень даже неплохими, а коммунисты являлись на Кубе лишь одной из незначительных оппозиционных партий. А уже в 1962 году там стояли советские ядерные ракеты, а Фидель публично назвал себя коммунистом. И эта стремительная радикализация произошла исключительно из-за непримиримой позиции США."
Цитата (peacefrog, 06/07/2005 - 18:49:05):Сейчас он уже герой ДЛЯ ВСЕХ.
Лучший герой - мёртвый герой.
Отучаемся говорить за всех ;=)
Но в таком случае обсуждение фильма сведется к тому, соответствует ли вырисованный в фильме образ рисунку на футболке. :-) Если бы этот мотоциклист не стал впоследствии комманданте Че, историю Кубы мы бы здесь не обсуждали, равно как и сам фильм не смотрели бы. :-) Фильмы такого рода и интересны, имхо, только потому, что хочется увидеть - есть ли признаки будущей величественности великих людей на заре их жизни и деятельности, и как становятся великими. Впрочем, мы с Писфрогом вроде уже обсудили кто как видит этот образ, согласен больше в историю не вдаваться. :-)
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