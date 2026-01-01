Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сумасшедшая гонка 4D
1 постер
Киноафиша Фильмы Сумасшедшая гонка 4D

Сумасшедшая гонка 4D

Mad Racers 4D 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Экологическая катастрофа сделала из людей чудовищ, землю превратила в ад. Единственным спасением стали гонки на космических кораблях. Только самому смелому и быстрому гонщику вернут душу. В отличие от пиратского шатла, сверхкокона и царской кареты, вашим кораблем будет судно попроще - из металлолома. Кругом опасность: утонуть, взорваться, быть распиленным или взорванным! Неужели вы отступитесь от своей души?
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 0

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность
2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить
Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным персонажам? (тест)
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше