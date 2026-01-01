Экологическая катастрофа сделала из людей чудовищ, землю превратила в ад. Единственным спасением стали гонки на космических кораблях. Только самому смелому и быстрому гонщику вернут душу. В отличие от пиратского шатла, сверхкокона и царской кареты, вашим кораблем будет судно попроще - из металлолома. Кругом опасность: утонуть, взорваться, быть распиленным или взорванным! Неужели вы отступитесь от своей души?
