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Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла"
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Это Англия
Это Англия, 2006: актеры и роли
This is England
Это Англия
2006 / Великобритания
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Это Англия, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шэйн Медоуз
В ролях
Томас Тургус
Thomas Turgoose
Стефен Грэм
Джо Хартли
Jo Hartley
Эндрю Шим
Andrew Shim
Вики МакКлюр
Vicky McClure
Джозеф Гилган
Joseph Gilgun
Перри Бенсон
Perry Benson
Джордж Ньютон
George Newton
Фрэнк Харпер
Майкл Соча
Michael Socha
Джек О’Коннелл
Jack O'Connell
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