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Царство небесное Царство небесное
Киноафиша Фильмы Царство небесное Царство небесное, 2005: актеры и роли
Kingdom of Heaven Царство небесное 2005 / Испания / США
7.9 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Царство небесное, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт Ридли Скотт Ridley Scott
В ролях
Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Ева Грин Ева Грин Eva Green Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Джереми Айронс Джереми Айронс Jeremy Irons Мартон Чокаш Мартон Чокаш Marton Csokas Эрик Эбуани Халед Эль Набауи Джон Финч Jon Finch Майкл Фицджералд Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Кевин МакКидд Kevin McKidd Эдвард Нортон Эдвард Нортон Edward Norton Майкл Шин Майкл Шин Michael Sheen Александр Сиддиг Александр Сиддиг Alexander Siddig Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis Ульрих Томсен Ульрих Томсен Ulrich Thomsen Иэн Глен Иэн Глен Iain Glen Николай Костер-Вальдау Николай Костер-Вальдау Nikolaj Coster-Waldau
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