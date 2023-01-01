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Царство небесное
Царство небесное, 2005: актеры и роли
Kingdom of Heaven
Царство небесное
2005 / Испания / США
7.9
Оцените
54
голоса
Рейтинг IMDb: 7.2
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Царство небесное, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Орландо Блум
Orlando Bloom
Ева Грин
Eva Green
Лиам Нисон
Liam Neeson
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Мартон Чокаш
Marton Csokas
Эрик Эбуани
Халед Эль Набауи
Джон Финч
Jon Finch
Майкл Фицджералд
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Кевин МакКидд
Kevin McKidd
Эдвард Нортон
Edward Norton
Майкл Шин
Michael Sheen
Александр Сиддиг
Alexander Siddig
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Ульрих Томсен
Ulrich Thomsen
Иэн Глен
Iain Glen
Николай Костер-Вальдау
Nikolaj Coster-Waldau
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