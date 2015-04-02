Беда голливудских исторических полотен заключается в том, что вся интрига в них вертится вокруг какой-нибудь суперсовременной идеи, какой в старину не было и быть не могло в принципе. Даже лучшие произведения перенасыщены пафосом гуманизма, индивидуализма, либерализма, демократии, короче говоря, всех тех завоеваний и достижений, которые превратили Старый и Новый Свет в пресыщенную и расслабленную бюргерскую субкультуру. Конечно, Ридли Скотт – мастер своего дела, и вряд ли он допрыгается до…
И поэтому я невольно проводил параллели с Гладиатором. Видно, что мир сильно изменился за тысячу лет, а за следующую тысячу лет до наших времен изменился еще сильнее. Но в лучшую ли сторону...
В современных религиозных войнах много меньше чести и достоинства и с той, и с другой стороны.
Можно включить телевизор, и любой новостной канал незамедлительно покажет эту войну. Нынче это называется нестабильность на Ближнем Востоке.
Разумеется, данный фильм не отражает истинную обстановку, реальные личности и их деяния. Все выглядело не так благородно, а походило, скорее, на варварские расхитительные набеги, но...
Не смотря на это, фильм ставит интересные вопросы и для каждого участника создает обстановку, похожую на лабиринт: необходимо найту нужное решение, чтобы оно соответствовало желаниям церкви, высокопоставленных рыцарей и мусульманам, и при том не ставило под угрозу твоих близких.
А единого решения нет! И быть не может.
Нет в этом фильме своих и чужих, хороших и плохих. Самыми за...цами, оказываются, рыцари тамплиеры, вопреки всем ожиданиям. Ну как же, они же рыцари-крестоносцы, освобождали святую землю от неверных. Какой ценой...
Рыцари, верные Королю, конечно, тоже сволочи. Пришли на чужую землю, захватили ее, проливая кровь направо и налево. Но это делали не они сами, а их предки, как говорил герой Орландо Блума. А эти живут в спойствии и мире с местными жителями. И в конце концов поддерживают нелегкое решение своего предводителя.
Мусульмане, они тоже нехорошие, потому что воинственные, сидят в превосходящем количестве вокруг Иерусалима и только и ждут, когда выдастся шанс нанести разгром рыцарям. Но ведь не наносят...
Батальные сцены в фильме - полная противоположность таковым во Властелине Колец. Нет злодеев и соответственного стремления рушить все на своем пути. Равно как нет благородного войска, которое тысячами истребляет заразу.
Все неоднозначно, все грешны. Один только Орландо Блум чист, словно слеза девственницы. Оно и понятно: ему только вчера дали новую жизнь, и он еще твердо верит в клятву рыцаря и страстно желает не с мечом, но с молитвой заработать себе место Царстве Небесном.
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Позвольте представить вашему вниманию небольшой доклад “Киножанры. Новые термины”.
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_____Многие известные критики этого и других форумов относят новый фильм режиссёра Оливера Стоуна “Царствие небесное” к жанру пеплум. На мой взгляд, такой подход является не оправданно обобщённым, а в связи с глобализацией (массовостью) рынка киноиндустрии и вовсе не верным. Предлагаю более точно описать жанр данной кино картины. Безусловно, в общем случае кинокартина принадлежит к жанру пеплум, а точнее к его подразделу – так называемому жанру “говнеклум”. На мой взгляд, разделение жанра пеплум на несколько подвидов является правильным и вполне оправданным. Предлагаю закрепить новый термин как разновидность пеплума и использовать его по назначению.
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Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Если ли вопросы к докладчику?
Спасибо за уточнение, мой эмоциональный друг. Доклад на соответствующих сайтах изменён. Ассоциативно я воспринемаю этих режиссёров одинаково. Раньше оба создавали качественный продукт - а теперь ОПЯТЬ ЖЕ ОБА гонят достаточно спорное кино.
Отдельно отмечу игру Эдварда Нортона- потрясающи, просто великолепно, когда начала смотреть фильм не знала, что он в нем участвует, но сразу обратила внимание на его персонаж.
В целом фильм советую посмотреть.
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