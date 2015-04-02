Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Царство небесное Царство небесное
Киноафиша Фильмы Царство небесное Отзывы о фильме «Царство небесное»
Kingdom of Heaven Царство небесное 2005 / Испания / США
7.9 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Царство небесное»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Беда голливудских исторических полотен заключается в том, что вся интрига в них вертится вокруг какой-нибудь суперсовременной идеи, какой в старину не было и быть не могло в принципе. Даже лучшие произведения перенасыщены пафосом гуманизма, индивидуализма, либерализма, демократии, короче говоря, всех тех завоеваний и достижений, которые превратили Старый и Новый Свет в пресыщенную и расслабленную бюргерскую субкультуру. Конечно, Ридли Скотт – мастер своего дела, и вряд ли он допрыгается до…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Arkadiy 2 апреля 2015, 12:51
Фильм позиционировался, как "от создателей Гладиатора" (то есть от Ридли Скотта).

И поэтому я невольно проводил параллели с Гладиатором. Видно, что мир сильно изменился за тысячу лет, а за следующую тысячу лет до наших времен изменился еще сильнее. Но в лучшую ли сторону...

В современных религиозных войнах много меньше чести и достоинства и с той, и с другой стороны.

Можно включить телевизор, и любой новостной канал незамедлительно покажет эту войну. Нынче это называется нестабильность на Ближнем Востоке.

Разумеется, данный фильм не отражает истинную обстановку, реальные личности и их деяния. Все выглядело не так благородно, а походило, скорее, на варварские расхитительные набеги, но...

Не смотря на это, фильм ставит интересные вопросы и для каждого участника создает обстановку, похожую на лабиринт: необходимо найту нужное решение, чтобы оно соответствовало желаниям церкви, высокопоставленных рыцарей и мусульманам, и при том не ставило под угрозу твоих близких.

А единого решения нет! И быть не может.

Нет в этом фильме своих и чужих, хороших и плохих. Самыми за...цами, оказываются, рыцари тамплиеры, вопреки всем ожиданиям. Ну как же, они же рыцари-крестоносцы, освобождали святую землю от неверных. Какой ценой...

Рыцари, верные Королю, конечно, тоже сволочи. Пришли на чужую землю, захватили ее, проливая кровь направо и налево. Но это делали не они сами, а их предки, как говорил герой Орландо Блума. А эти живут в спойствии и мире с местными жителями. И в конце концов поддерживают нелегкое решение своего предводителя.

Мусульмане, они тоже нехорошие, потому что воинственные, сидят в превосходящем количестве вокруг Иерусалима и только и ждут, когда выдастся шанс нанести разгром рыцарям. Но ведь не наносят...

Батальные сцены в фильме - полная противоположность таковым во Властелине Колец. Нет злодеев и соответственного стремления рушить все на своем пути. Равно как нет благородного войска, которое тысячами истребляет заразу.

Все неоднозначно, все грешны. Один только Орландо Блум чист, словно слеза девственницы. Оно и понятно: ему только вчера дали новую жизнь, и он еще твердо верит в клятву рыцаря и страстно желает не с мечом, но с молитвой заработать себе место Царстве Небесном.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bort_747 2 апреля 2015, 12:51
Дорогие друзья и уважаемые коллеги!

_

Позвольте представить вашему вниманию небольшой доклад “Киножанры. Новые термины”.

_

_____Многие известные критики этого и других форумов относят новый фильм режиссёра Оливера Стоуна “Царствие небесное” к жанру пеплум. На мой взгляд, такой подход является не оправданно обобщённым, а в связи с глобализацией (массовостью) рынка киноиндустрии и вовсе не верным. Предлагаю более точно описать жанр данной кино картины. Безусловно, в общем случае кинокартина принадлежит к жанру пеплум, а точнее к его подразделу – так называемому жанру “говнеклум”. На мой взгляд, разделение жанра пеплум на несколько подвидов является правильным и вполне оправданным. Предлагаю закрепить новый термин как разновидность пеплума и использовать его по назначению.

_

Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Если ли вопросы к докладчику?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bort_747 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Perehvatchik Mig-18, 06/05/2005 - 14:57:40):Есть вопросы к докладчику! Почему он предлагает что-то не ознакомившись с чем-то. Режиссер фильма - РИДЛИ СКОТТ! А не ОЛИВЕР СТОУН!

Спасибо за уточнение, мой эмоциональный друг. Доклад на соответствующих сайтах изменён. Ассоциативно я воспринемаю этих режиссёров одинаково. Раньше оба создавали качественный продукт - а теперь ОПЯТЬ ЖЕ ОБА гонят достаточно спорное кино.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Если не обращать внимание, на ляпы с исторической точки зрения, то фильм интересный. Столкновение двух разных культур, религий, укладов и национальностей и на фоне этого показаны живые люди со своими недостатками и трагедиями. Очень понравился, что не было акцента мусульмане - плохие, а христиане - хорошие и там и там были персонажи живущие по совести и по законам чести. Очень запомнился момент, когда Салах ад-Дин, после завоевания Иерусалима зашел в храм и поставил на стол, упавший крест и обошел могилу Балдуина (царя).

Отдельно отмечу игру Эдварда Нортона- потрясающи, просто великолепно, когда начала смотреть фильм не знала, что он в нем участвует, но сразу обратила внимание на его персонаж.

В целом фильм советую посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Король-львенок
Король-львенок 1 комментарий
Мира
Мира 43 комментария
Марлоу
Марлоу 1 комментарий
Непослушная
Непослушная 44 комментария
Чекаго
Чекаго 4 комментария
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 13 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 6 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши