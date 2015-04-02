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Беда голливудских исторических полотен заключается в том, что вся интрига в них вертится вокруг какой-нибудь суперсовременной идеи, какой в старину не было и быть не могло в принципе. Даже лучшие произведения перенасыщены пафосом гуманизма, индивидуализма, либерализма, демократии, короче говоря, всех тех завоеваний и достижений, которые превратили Старый и Новый Свет в пресыщенную и расслабленную бюргерскую субкультуру. Конечно, Ридли Скотт – мастер своего дела, и вряд ли он допрыгается до…