Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино

«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)

«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана

Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина

Головокружительный микс — месть + страсть: эти 5 турецких сериалов про запретную любовь станут причиной бессонных ночей

Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей

Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут

5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ

Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)

Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»