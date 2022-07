1 Falling Slowly Глен Хансард, Marketa Irglová / Marketa Irglová 4:04

2 If You Want Me Marketa Irglová, Глен Хансард / Marketa Irglová 3:49

3 Broken Hearted Hoover Fixer Sucker Guy Глен Хансард 0:53

4 When Your Mind's Made Up Глен Хансард, Marketa Irglová / Глен Хансард 3:42

5 Lies Глен Хансард / Marketa Irglová 4:00

6 Gold Interference 4:00

7 The Hill Marketa Irglová 4:36

8 Fallen from the Sky Глен Хансард 3:25

9 Leave Глен Хансард 2:47

10 Trying to Pull Myself Away Глен Хансард 3:36

11 All the Way Down Глен Хансард 2:39

12 Once Глен Хансард, Marketa Irglová / Глен Хансард 3:39