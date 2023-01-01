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За облаками
Киноафиша Фильмы За облаками За облаками, 1995: актеры и роли
Par - delа les nuages / Al di là delle nuvole За облаками 1995 / Франция / Италия / Германия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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За облаками, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Микеланджело Антониони Микеланджело Антониони Michelangelo Antonioni Вим Вендерс Вим Вендерс Wim Wenders
В ролях
Питер Уэллер Питер Уэллер Peter Weller Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich Венсан Перес Венсан Перес Vincent Perez Фанни Ардан Фанни Ардан Fanny Ardant Софи Марсо Софи Марсо Sophie Marceau Жан Рено Жан Рено Jean Reno Марчелло Мастроянни Марчелло Мастроянни Marcello Mastroianni Инес Састре Inés Sastre Ирен Жакоб Ирен Жакоб Irène Jacob
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