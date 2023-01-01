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За облаками
За облаками, 1995: актеры и роли
Par - delа les nuages / Al di là delle nuvole
За облаками
1995 / Франция / Италия / Германия
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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За облаками, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Микеланджело Антониони
Michelangelo Antonioni
Вим Вендерс
Wim Wenders
В ролях
Питер Уэллер
Peter Weller
Джон Малкович
John Malkovich
Венсан Перес
Vincent Perez
Фанни Ардан
Fanny Ardant
Софи Марсо
Sophie Marceau
Жан Рено
Jean Reno
Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
Инес Састре
Inés Sastre
Ирен Жакоб
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