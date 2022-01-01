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Последнее танго в Париже
Последнее танго в Париже, 1972: актеры и роли
Last Tango in Paris / Ultimo tango a Parigi
Последнее танго в Париже
1972 / Франция / Италия
6.5
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Последнее танго в Париже, 1972: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бернардо Бертолуччи
Bernardo Bertolucci
В ролях
Марлон Брандо
Marlon Brando
Мария Шнайдер
Maria Schneider
Жан-Пьер Лео
Jean-Pierre Léaud
Массимо Джиротти
Massimo Girotti
Катрин Аллегре
Catherine Allégret
Лаура Бетти
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