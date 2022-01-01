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Последнее танго в Париже Последнее танго в Париже
Киноафиша Фильмы Последнее танго в Париже Последнее танго в Париже, 1972: актеры и роли
Last Tango in Paris / Ultimo tango a Parigi Последнее танго в Париже 1972 / Франция / Италия
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Последнее танго в Париже, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бернардо Бертолуччи Бернардо Бертолуччи Bernardo Bertolucci
В ролях
Марлон Брандо Марлон Брандо Marlon Brando Мария Шнайдер Мария Шнайдер Maria Schneider Жан-Пьер Лео Жан-Пьер Лео Jean-Pierre Léaud Массимо Джиротти Massimo Girotti Катрин Аллегре Catherine Allégret Лаура Бетти Laura Betti
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