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Последнее танго в Париже Последнее танго в Париже
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Last Tango in Paris / Ultimo tango a Parigi Последнее танго в Париже 1972 / Франция / Италия
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Последнее танго в Париже»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Больные какие-то отношения. Ненавижу, когда люди друг дружку топчут, чтобы за этим не стояло, какие комплексы по Фрейду. Хотя это дело двоих, конечно, если им в кайф.

Садюга славный, Брандо всё-таки... Его надо какбэ жалеть, жена у него вон вся в цветах лежит, и он рыдает над ней и жить не хочет. А сам с удовольствием проводит время с 20-летней девушкой. Может, есть в этом какая красота, трагизм и философия, но достоинства маловато.

Музыка вот красивая.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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