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Последнее танго в Париже
Отзывы о фильме «Последнее танго в Париже»
Last Tango in Paris / Ultimo tango a Parigi
Последнее танго в Париже
1972 / Франция / Италия
6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Больные какие-то отношения. Ненавижу, когда люди друг дружку топчут, чтобы за этим не стояло, какие комплексы по Фрейду. Хотя это дело двоих, конечно, если им в кайф.
Садюга славный, Брандо всё-таки... Его надо какбэ жалеть, жена у него вон вся в цветах лежит, и он рыдает над ней и жить не хочет. А сам с удовольствием проводит время с 20-летней девушкой. Может, есть в этом какая красота, трагизм и философия, но достоинства маловато.
Музыка вот красивая.
2 апреля 2015, 12:51
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Музыка вот красивая.
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