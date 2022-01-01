Фонтaн, 1988

Гран-при кинофестиваля "Золотой дюк-88" в Одессе, приз критики и приз киноклубов. Специальный диплом на кинофестивале "Созвездие-89". Гран-при "Чарли Чаплин" на кинофестивале в Габрово. Гран-при Чаплинского фестиваля — "Золотая трость" на кинофестивале в Вивее. Гран-при на кинофестивале в Кемпере. Гран-при на кинофестивале в Трое. Гран-при на кинофестивале в Лас-Вегасе. Гран-при публики на международной киновстрече в Бельфоре. Премия за лучший дебют на кинофестивале в Клермон-Ферране. Специальная премия жюри на кинофестивале авторских фильмов в Сан-Ремо. "Серебряная рыбачья сеть" I на кинофестивале комедий в Торремолиносе.
Сатирическая трагикомедия о доме с его домочадцами и тупыми, но добрыми алкоголиками (или идиотами) из службы ЖЭКа. Все — от сантехника до начальника, не минуя жильцов, все (но не все) существует естественно, нормально и фундаментально. То есть навсегда.