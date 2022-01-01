Фонтaн, 1988

Гран-при кинофестиваля "Золотой дюк-88" в Одессе, приз критики и приз киноклубов.

Специальный диплом на кинофестивале "Созвездие-89".

Гран-при "Чарли Чаплин" на кинофестивале в Габрово.

Гран-при Чаплинского фестиваля — "Золотая трость" на кинофестивале в Вивее.

Гран-при на кинофестивале в Кемпере.

Гран-при на кинофестивале в Трое.

Гран-при на кинофестивале в Лас-Вегасе.

Гран-при публики на международной киновстрече в Бельфоре.

Премия за лучший дебют на кинофестивале в Клермон-Ферране.

Специальная премия жюри на кинофестивале авторских фильмов в Сан-Ремо.

"Серебряная рыбачья сеть" I на кинофестивале комедий в Торремолиносе.

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