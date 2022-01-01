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Фонтaн
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Фонтaн, 1988

1988 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть О фильме
Гран-при кинофестиваля "Золотой дюк-88" в Одессе, приз критики и приз киноклубов.
Специальный диплом на кинофестивале "Созвездие-89".
Гран-при "Чарли Чаплин" на кинофестивале в Габрово.
Гран-при Чаплинского фестиваля — "Золотая трость" на кинофестивале в Вивее.
Гран-при на кинофестивале в Кемпере.
Гран-при на кинофестивале в Трое.
Гран-при на кинофестивале в Лас-Вегасе.
Гран-при публики на международной киновстрече в Бельфоре.
Премия за лучший дебют на кинофестивале в Клермон-Ферране.
Специальная премия жюри на кинофестивале авторских фильмов в Сан-Ремо.
"Серебряная рыбачья сеть" I на кинофестивале комедий в Торремолиносе.
Сатирическая трагикомедия о доме с его домочадцами и тупыми, но добрыми алкоголиками (или идиотами) из службы ЖЭКа. Все — от сантехника до начальника, не минуя жильцов, все (но не все) существует естественно, нормально и фундаментально. То есть навсегда.
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1988
Режиссер
Юрий Мамин
В ролях
Асанкул Куттубаев
Сергей Донцов
Жанна Керимтаева
Виктор Михайлов
Алексей Заливалов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фонтaн 1 постер
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