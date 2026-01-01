Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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Прощай, южный город
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Человек-паук: Новый день
Рецензия
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
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2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Параллельные истории
Отзывы
2026, Франция / Бельгия / Италия / США / Саудовская Аравия, криминал, драма, детектив
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
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