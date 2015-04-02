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XXX - Три икса: Новый уровень XXX - Три икса: Новый уровень
Киноафиша Фильмы XXX - Три икса: Новый уровень Отзывы о фильме «XXX - Три икса: Новый уровень»
XXX: State of the Union XXX - Три икса: Новый уровень 2005 / США
5.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о фильме «XXX - Три икса: Новый уровень»

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Наша рецензия

Светлая мысль пригласить Айс Кьюба на роль хХх 2 (хХх Дизель, по уверениям сценариста Саймона Кинберга, был убит на острове Бора-Бора) настолько поразила самого Айс Кьюба, вернее, его героя, призванного на роль исполнителя особых поручений (своего рода Фандорина по-американски), что он не удержался и выпалил прямо в кадре: «хХх? Ну прямо как порнозвезда». В этом ключе и надлежит рассматривать свежеиспеченный продукт маститого новозеландца Ли Тамахори; то, что со стороны может показаться…

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Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Только для негров и для "самых маленьких" - идиотизм каких давно не видел.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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