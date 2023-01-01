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Лысый нянька: Спецзадание
Лысый нянька: Спецзадание, 2005: актеры и роли
The Pacifier
Лысый нянька: Спецзадание
2005 / США / Канада
6.9
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Лысый нянька: Спецзадание, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Шэнкман
Adam Shankman
В ролях
Вин Дизель
Vin Diesel
Бриттани Сноу
Brittany Snow
Макс Тьерье
Морган Йорк
Morgan York
Дэвид Липпер
David Lipper
Александер Конти
Alexander Conti
Джордан Эллисон
Энн Флетчер
Anne Fletcher
Лорен Грэм
Lauren Graham
Крис Поттер
Chris Potter
Дэвид Спэрроу
David Sparrow
Брэд Гэррет
Brad Garrett
Фейт Форд
Faith Ford
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