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Бабка Ежка и другие...
Отзывы о мультфильме «Бабка Ежка и другие...»
Бабка Ежка и другие...
2007 / Россия
Трейлер
6.6
Оцените
11
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berestovairis
7 апреля 2020, 16:47
Оценка
Маленькая девочка волей случая, попала в дремучий лес, в котором живут, всеми известные нам персонажи. Но они такие страшные как кажутся на самом деле, все вместе они собираются чтобы вырастить и уберечь девочку от разных напастей. Девочка растет и конечно же ей все интересно и без шалостей не обходится. Мультик забавный и веселый.
7 апреля 2020, 16:47
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