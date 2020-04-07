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Бабка Ежка и другие... Бабка Ежка и другие...
Киноафиша Фильмы Бабка Ежка и другие... Отзывы о мультфильме «Бабка Ежка и другие...»
Бабка Ежка и другие... 2007 / Россия
6.6 Оцените
11 голосов
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Отзывы о мультфильме «Бабка Ежка и другие...»

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berestovairis 7 апреля 2020, 16:47
Оценка
Маленькая девочка волей случая, попала в дремучий лес, в котором живут, всеми известные нам персонажи. Но они такие страшные как кажутся на самом деле, все вместе они собираются чтобы вырастить и уберечь девочку от разных напастей. Девочка растет и конечно же ей все интересно и без шалостей не обходится. Мультик забавный и веселый.
7 апреля 2020, 16:47 Ответить
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