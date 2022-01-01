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Мои черничные ночи Мои черничные ночи
Киноафиша Фильмы Мои черничные ночи Мои черничные ночи, 2007: актеры и роли
My Blueberry Nights Мои черничные ночи 2007 / Гонконг / Китай / Франция
7.3 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Мои черничные ночи, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вонг Кар-Вай Вонг Кар-Вай Wong Kar-Wai
В ролях
Нора Джонс Нора Джонс Norah Jones Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Дэвид Стрэтэйрн Дэвид Стрэтэйрн David Strathairn Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Рэйчел Вайс Рэйчел Вайс Rachel Weisz Джефф Фальк Jeff Falk Кристи Хэмилтон Бенджамин Кейнс
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