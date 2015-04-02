Наша рецензия

Стивену Спилбергу уже которое десятилетие подряд всюду мерещатся летающие тарелки и пластилиновые инопланетяне. Внеземное вторжение проходит в сознании Спилберга с переменным успехом: то гости из других миров, делая большие добрые глаза, прячутся в комнатах маленьких мальчиков от злых ученых, то, наоборот, садятся в марсианские треножники, чтобы оттуда пить кровь трудящегося человечества. Теперь настал черед археологической версии; и в самом деле, человек, который везде видит пришельцев, вряд…