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Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
Киноафиша Фильмы Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа Отзывы о фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа 2008 / США
7.4 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Стивену Спилбергу уже которое десятилетие подряд всюду мерещатся летающие тарелки и пластилиновые инопланетяне. Внеземное вторжение проходит в сознании Спилберга с переменным успехом: то гости из других миров, делая большие добрые глаза, прячутся в комнатах маленьких мальчиков от злых ученых, то, наоборот, садятся в марсианские треножники, чтобы оттуда пить кровь трудящегося человечества. Теперь настал черед археологической версии; и в самом деле, человек, который везде видит пришельцев, вряд…

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jmfc 2 апреля 2015, 12:51
В 3й части бессмертие действовало только если бы он остался в пределах пещеры где хранился Грааль, там говорит об этом монах ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Predator1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм вышел хороший и долгожданный.Люди которые говорят что фильм фуфло,несут полный бред(Они явно не были фанатами трилогии,а если так то помалкивайте).Я согласен четвёртая часть не такая как вторая после первой,или третья после второй,она немного другая.20 лет не прошли просто так,Форд постарел,из-за этого появился его сынок(Лично я хотел бы старого Инди,а не Лебафа на подхвате,но годы берут своё)Он другой и старых поклонников может разочаровал только тем,что Инди не был главным героем фильма,он занимал одну из главных ролей.А это какраз не то чего мы все хотели.Поэтому вся проблема заключается в появлении его сынка.Под конец не растраиваемся,а радуемся что получили продолжение в старых традициях(Спилберг уж очень старался).А о следующем фильме о Инди в главной роле с Лебафом это будет полный шлак!!!Это будет совсем другой фильм и вас он разочарует по полной,и вдумайтесь какой из Лебафа Индиана Джонс?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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