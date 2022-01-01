Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
P.S. Я люблю тебя P.S. Я люблю тебя
Киноафиша Фильмы P.S. Я люблю тебя P.S. Я люблю тебя, 2007: актеры и роли
P.S. I Love You P.S. Я люблю тебя 2007 / США
7.6 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

P.S. Я люблю тебя, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард ЛаГравенезе Richard LaGravenese
В ролях
Хилари Суонк Хилари Суонк Hilary Swank Джерард Батлер Джерард Батлер Gerard Butler Лиза Кудроу Лиза Кудроу Lisa Kudrow Джина Гершон Джина Гершон Gina Gershon Джеймс Марстерс Джеймс Марстерс James Marsters Джеффри Дин Морган Джеффри Дин Морган Jeffrey Dean Morgan Кэти Бейтс Кэти Бейтс Kathy Bates Дин Уинтерс Дин Уинтерс Dean Winters Хэрри Конник-мл. Майк Дойл Майк Дойл Mike Doyle Маркус Коллинз Тони Девон Tony Devon Стивен Сингер Stephen Singer
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Related video
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Приложение киноафиши