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P.S. Я люблю тебя P.S. Я люблю тебя
Киноафиша Фильмы P.S. Я люблю тебя Отзывы о фильме «P.S. Я люблю тебя»
P.S. I Love You P.S. Я люблю тебя 2007 / США
7.6 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «P.S. Я люблю тебя»

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Ксюхин 2 апреля 2015, 12:51
Почитала я ваши отзывы тут!!!! так хвалят все фильм! А т.к. я являюсь любительницей мелодрам, то естественно оооочень захотелось посмотреть. Но перед этим купила книгу-прочла за один день, очень понравилась, было действительно интересно: и наплакалась, и насмеялась, как и обещали на этом форуме. И вот на эмоциях на следующий день пошла в кино, еще и молодого человека затащила. И вот, уже через 10 минут я пришла к выводу,что зря пришли. Фильм скучный, затянутый, совершенно не совпадает с главной идеей книги, убрали половину героев, главных книжных сделали второстепенными в фильме- БРЕД.Готова была встать и уйти.

Как можно было такой плохой фильм снять по такой офигенной книге?????? Ни разу во время просмотра фильма плакать не хотелось, и смешного там тоже ничего не было!!!

и еще, кто все те люди,которые пишут,что фильм супер???? Может я не ту версию смотрела????:))



P.s. Кстати "Одиночество в сети" по-моему намного слабее и скучнее, чем "P.S.я люблю тебя". это мое мнение....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ксюхин 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение CTPAHHuK от 24/02/2008 - 20:35:14


было не оторваться:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Masikan 2 апреля 2015, 12:51
Вчера с мужем ходили. Я девушка сентиментальная и в процессе просмотра могу расчувствоваться и прослезиться, но чтоб ТАААК!!!.... В первой же сцене глаза намокли - во многом узнала себя и все такое... А потом...

Многие из зала выходили с красными глазами - и женщины, и мужчины... Одна девушка впереди после просмотра достала из сумочки и надела солнцезащитные очки - видимо, знала куда идет :) А еще одна сказала своему молодому человеку что-то вроде: "Наснимают фильмов... Лучше уж на мультики ходить..." В зале было не очень много нвроду, но видно было, что все уходят под впечатлением...

СМОТРЕТЬ ВСЕМ, КТО ВЕРИТ В ЛЮБОВЬ!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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