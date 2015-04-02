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Бугимен Бугимен
Киноафиша Фильмы Бугимен Отзывы о фильме «Бугимен»
Boogeyman Бугимен 2005 / США / Новая Зеландия / Германия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Отзывы о фильме «Бугимен»

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Наша рецензия

«Ты боялся чуланов, но я сказала, что чуланы – это ерунда: надо бояться того, кто прячется под кроватью». (Цитата из фильма) Бугимен – это такой, с позволения сказать, трансцендентальный субъект, который водится в чуланах и стенных шкафах. По ночам он промышляет маленькими детьми, но не брезгует и их папашами, и даже не только по ночам; говоря кратко, он в любое время суток утаскивает всех подряд в стенные шкафы и что-то такое там с ними делает, чего авторы фильма показывать не хотят. Или…

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Анаксунамун 2 апреля 2015, 12:51
Ой! Добралась-таки!

Посмотрела я вчера этот УЖАС! Что могу сказать... на самом деле совсем не страшно! абсолютно нелогично построенный сюжет...

Единственное актер понравился.. симпатичный мальчик...

Хотя, знаете, тому кто страдает боязнью темноты или слабонервным фильм может показаться страшным.. знакомый, сидевший рядом, постоянно дергался.. страшно ему было... так что не знаю.. смотрите сами...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тата 2 апреля 2015, 12:51
Да уж. Редко когда жалеешь о походе в кино. Но тут был именно такой случай :)))



Все пугалки из разряда : затихает звук, а потом неожидано БАЦ! и все вздрогнули :-))



муть :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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