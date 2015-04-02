Наша рецензия

«Ты боялся чуланов, но я сказала, что чуланы – это ерунда: надо бояться того, кто прячется под кроватью». (Цитата из фильма) Бугимен – это такой, с позволения сказать, трансцендентальный субъект, который водится в чуланах и стенных шкафах. По ночам он промышляет маленькими детьми, но не брезгует и их папашами, и даже не только по ночам; говоря кратко, он в любое время суток утаскивает всех подряд в стенные шкафы и что-то такое там с ними делает, чего авторы фильма показывать не хотят. Или…