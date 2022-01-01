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Здравозахоронение
Здравозахоронение, 2007: актеры и роли
Sicko
Здравозахоронение
2007 / США
7.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Здравозахоронение, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Мур
Michael Moore
В ролях
Майкл Мур
Michael Moore
Джордж У. Буш
Реджи Сервантес
Reggie Cervantes
Джон Грэм
John Graham
Уильям Маэр
Ричард Никсон
Richard Nixon
Линда Пино
Linda Peeno
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