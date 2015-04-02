Наша рецензия

Себастьян Гутьеррес, сценарист мистико-психиатрической «Готики» и трэш-твою-матерного «Змеиного полета», в фильме Rise, который наши прокатчики озаглавили изрядно отдающим коммунальной кухней словечком «Вампирша», неожиданно – неожиданно как для новейшего времени, так и вообще для подобного жанра – соединил романтическую и реалистическую поэтики. К аристократическому антуражу вампирической культуры и эпизодам в духе готических романов (тела, подвешенные в подземельях, и пр.) примешивается…