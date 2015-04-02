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1612 1612
Киноафиша Фильмы 1612 Отзывы о фильме «1612»
1612 1612 2007 / Россия
7.1 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «1612»

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Наша рецензия

Свежий блокбастер Владимира Хотиненко о 1612 годе планово подоспел как раз к дню освобождения Московии от польско-шляхетских захватчиков. Про три раздела Речи Посполитой, не считая совсем, в сущности, недавнего пакта Молотова – Риббентропа, в России никто уж и не помнит, зато о том, как полумифологический Иван Сусанин, сошедший преимущественно с оперных подмостков, водил ясновельможных панов на экскурсию по «Золотому кольцу» русских достопримечательностей, помнят так активно,…

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КУК 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Megaloman 2 апреля 2015, 12:51
Руки оторвать тому, кто рецензию писал, во первых предвзятое мнение мол "опять ниразу не историческая картина, а художественная бурда". это и не исторический фильм, это вполне интересная и захватывающая сказка фэнтэзи в декорациях XVII века. Или вы хотите чтобы вам настоящую войну того времени показали? Врятли вы бы стали на это смотреть, слишком много грязи. Имхо отличный фильм, а главная героиня сыграна вообще шикарно!





З.Ы. И кстати польская кавалерия вполне реальна, это так называемые "крылатые гусары", чем они непонравились автору рецензии непонятно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vadim 2 апреля 2015, 12:51
Не представвляю, как надо не любить свою историю, что бы такое............. снимать. Бессмысленный, не имеющий ничего общего с патриотизмом и русской историей БРЕД! Очень стыдно за такие фильмы
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Вижу 2 апреля 2015, 12:51
Люди, а чего вы хотите? Кому сейчас нужна история? Прикол как стиль рулит Рашей. Вот нам и миску с похлебкой для развлечения быдла сунули и в очередной раз сказали: "нате ешьте". Что, наверху кто-то народ всерьез воспринимает или думает что народ достоин чего-то более высокого и действительно исторического?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
п45п 2 апреля 2015, 12:51
повторюсь плагиатом. Не впечатлил. Все картины, которые снимаются у нас на основе истрических фактов, пропитаны голивудскими шаблонами. Такая тема затронута -патриотизма- в преддверии государственного праздника, а гордости за страну нет.Эмоций вообще нет.Пустой фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
papalykas 2 апреля 2015, 12:51
Сценрий и монтаж....✊ одним словом ни о чем, а из героев понравились только иностранцы-поляк и настоящий гишпанец-они как то в кадре пореалистичней смотрятся, чем наши
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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