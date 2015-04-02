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Приключения Аленушки и Еремы
Отзывы о мультфильме «Приключения Аленушки и Еремы»
Приключения Аленушки и Еремы
2008 / Россия
Трейлер
5.9
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 3.6
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Пастила
2 апреля 2015, 12:51
НЕ МУЛЬТИК - А ПОЛНОЕ ДЕРЬМО!!!! НАРОДУ БЫЛ НАБИТ ПОЛНЫЙ ЗАЛ, ДАЖЕ ДЕТИ НЕ СМЕЯЛИСЬ!!! ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ, КТО ВОБЩЕ ЕГО В ПРОКАТ ВЫПУСТИЛ ПОЗОР ПРОСТО.!!!!! НАРОД НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ХОДИТЕ. Я ВО МНОГОМ СМЕШНОЕ ВИЖУ, НО ЭТО ПРОСТО КАЛЛ!!!! НИ ОДНОЙ СМЕШНОЙ ШУТКИ. ПОЛНАЯ ЧУШЬ.✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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аРНоЛЬД
2 апреля 2015, 12:51
Мультик действительно дерьмо, полностью согласен. Народ выходил из зала как после трудного тяжелого рабочего дня. никто не смеялся. ни разу. Оценка мульту 1 ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Дюдюка
2 апреля 2015, 12:51
Я вообще не поняла как людям не стыдно такое снимать, показывать, да еще и деньги за это брать. Просидели только полчаса! Ничего отвратительнее я не видела
2 апреля 2015, 12:51
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*Сергей
2 апреля 2015, 12:51
Сходил на этот мульт с дочкой 10 лет. Да... Где же вы, старые отечественные мультики и где же вы, их создатели... Постараюсь быть кратким: что касается формы - далеко не лучший вариант подражания американской школе 3D-анимации. А вот что касается содержания - у авторов сценария (вообще-то этот титул для них не подходит по определению) клинический запор мысли. Интрига в сюжете отсутствует вовсе. По тупости сюжета этот мультфильм перещеголял почти все американские аналоги. Весь сюжет держится на несмешных шутках, 100% из которых основаны на смешивании времён: например, верблюд у восточного шаха, который застрахован от угона, или брэйк-данс в исполнении царя-батюшки. А еще у Ерёмы а стене дома висит плакат "Едрёна балалайка". Такие вот русские народные мотивы в "новых морально-этических нормах"...
В изображениях образов персонажей многие "находки" выглядят - э-э-э- как бы помягче сказать - сомнительными. Например, прическа у Ерёмы. Господа авторы, что вы имели в виду? Это не кудри, а какие-то рулоны. На лицах большинства персонажей авторы отпечатали крайний дефицит интеллекта. И что самое обидное - практически все герои - отрицательные: Царь - придурок со сковородкой. Алёнушка - типовая блондинка. Ерёма - типовой Ванька-дурак на печи с балалайкой. Воевода - ворюга. Рыцарь (или как его там?) - вообще просто бесноватый фюрер. Господа авторы, за что же вы их так... Единственный неотрицательный персонаж - это ёжик, так и тот откровенно стыренный из "Ёжика в тумане".
В общем, авторам этого творения безусловно удалось обогнать Америку. Естественно, по части тупости. Хочется спросить у господ авторов: а у вас самих дети есть? А если есть, то вы им этот мультик показываете?
2 апреля 2015, 12:51
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RaZZboinica
2 апреля 2015, 12:51
Отвратительный мультик,песни звучащие по ходу всего времени не вызывают ничего кроме раздражения.А уж голос Литвиновой вообще убил.
2 апреля 2015, 12:51
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Zeta
2 апреля 2015, 12:51
Отвратительный мультик. Особенно бесят песни. Где они таких певцов понабрали? Да и музыка со словами НИКАКИЕ. Смогли выдержать только полчаса.
2 апреля 2015, 12:51
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Падлец
2 апреля 2015, 12:51
КАРАУЛ!!! ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПОХОДОВ В КИНО - ЭТО САМЫЙ НЕУДАЧНЫЙ! МУЛЬТ ЗАСЛУЖИЛ ТВЁРДУЮ ЕДИНИЦУ!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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В изображениях образов персонажей многие "находки" выглядят - э-э-э- как бы помягче сказать - сомнительными. Например, прическа у Ерёмы. Господа авторы, что вы имели в виду? Это не кудри, а какие-то рулоны. На лицах большинства персонажей авторы отпечатали крайний дефицит интеллекта. И что самое обидное - практически все герои - отрицательные: Царь - придурок со сковородкой. Алёнушка - типовая блондинка. Ерёма - типовой Ванька-дурак на печи с балалайкой. Воевода - ворюга. Рыцарь (или как его там?) - вообще просто бесноватый фюрер. Господа авторы, за что же вы их так... Единственный неотрицательный персонаж - это ёжик, так и тот откровенно стыренный из "Ёжика в тумане".
В общем, авторам этого творения безусловно удалось обогнать Америку. Естественно, по части тупости. Хочется спросить у господ авторов: а у вас самих дети есть? А если есть, то вы им этот мультик показываете?
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